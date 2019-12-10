معركة دامية بين ظربان وثعبان ضخم... وظهور مفترس آخر يقلب الأمور... فيديو

شهد زوار حديقة تشوبي بارك الوطنية في بوتسوانا، معركة دامية بين ثعبان ضخم وحيوان الظربان.

وسيطر الثعبان الضخم على منافسه، والتف حوله ضاغطا بقوة في محاولة لعصره، بينما حاول الأخير المقاومة.

وتمكن الظربان من التحرر من قبضة الثعبان، عقب وصول اثنين من حيوان ابن آوى، حاولا افتراس الثعبان.

في النهاية تمكن الظربان من الفتك بالثعبان، وهرب به بين الأشجار حتى يلتهمه في هدوء.