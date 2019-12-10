طبيبة تجيب... لماذا يحتاج الإنسان للتبول بكثرة في الشتاء

كشفت طبيبة عن السبب في الرغبة المتزايدة لدى الإنسان في التبول خلال فصل الشتاء، أكثر من باقي فصول العام .

وقالت الدكتورة ديانا غال، وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، وتطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط".

وتابعت: "هذه العملية هي التي تعزز إنتاج البول، ما يمنحنا الرغبة في التبول أكثر في أشهر الشتاء الباردة".

وأضافت ديانا: "لم يتحدد إلى الآن مقدار درجة الحرارة التي نحتاج إليها لتتم العملية"، موضحة أن التبول المتكرر قد يكون ضارا بالتوازن الطبيعي للجسم.

وأكملت الطبيبة ديانا: "إدرار البول يمكن أن يضر فعلا بالملح الطبيعي والماء والتوازن المعدين للجسم".

وأتمت: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات مثل نقص صوديوم الدم، عندما لا يوجد ما يكفي من الصوديوم في الجسم، أو فرط بوتاسيوم الدم بكميات كبيرة، ونقص بوتاسيوم الدم أيضا. وكل هذه الحالات الثلاث يمكن أن تكون قاتلة في الظروف القاسية".