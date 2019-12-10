بعدما ذاق الكثيرون ويلات كفه... بطل العالم في الصفع ينال هزيمة مذلة... فيديو

تلقى البطل الروسي فاسيلي كاموتسكي هزيمة ساحقة في بطولة موسكو لتبادل الصفعات، على يد مواطنه فيشيسلاف زيزولي.

وقام فاسيلي بداية بتوجيه صفعة قوية لخصمه الذي زاد وزنه على المئة كيلوغرام وكان يفوقه طولا، إلا أنه صمد، قبل أن يرد الأخير بصفعة قاضية.

وأنهى زيزولي أسطورة فاسيلي كبطل روسيا في "تبادل الصفعات"، الذي لم يتمكن من الحفاظ على توازنه وسقط.

يذكر أن الفائز حصل على جائزة مالية قدرها 3140 دولار أمريكي.