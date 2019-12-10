نهاية مأساوية لأم حاولت فض شجار بين سائقين... صور

وكانت ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، تحاول فض مشاجرة بين سائقي سيارتين.
وتعرضت ديفيس للطعن وتوفيت في مكان الحادث.
The mum of two who was stabbed to death in Rushden has been named— London Crime LDN & U.K Crime (@CrimeLdn) December 9, 2019
The victim has been named locally as Levi Davis and a police van was seen outside her home
A schoolboy aged 13 quizzed over the murder of Miss Davis has been release pic.twitter.com/z94F9Dexh1
وقالت الشرطة البريطانية: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة التفاصيل".
وتم إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.
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