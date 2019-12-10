نهاية مأساوية لأم حاولت فض شجار بين سائقين... صور

لقيت أم تبلغ من العمر 25 عاما مصرعها، إثر تلقيها طعنة قاتلة في مقاطعة نورثهامبتونشاير في وسط إنجلترا.

وكانت ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، تحاول فض مشاجرة بين سائقي سيارتين.

وتعرضت ديفيس للطعن وتوفيت في مكان الحادث.

The mum of two who was stabbed to death in Rushden has been named



The victim has been named locally as Levi Davis and a police van was seen outside her home



A schoolboy aged 13 quizzed over the murder of Miss Davis has been release pic.twitter.com/z94F9Dexh1 — London Crime LDN & U.K Crime (@CrimeLdn) December 9, 2019

وقالت الشرطة البريطانية: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة التفاصيل".

وتم إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.