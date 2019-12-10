انفجار مطبخ كاد أن يقتل أما وطفلها...فيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم صينية، تعمل في مطبخها بشكل طبيعي، إلى أن انفجر المطبخ بفعل أسطوانة الغاز التي كانت بجوارها.

عندما انفجر مطبخ في مدينة فوتشو بالصين، كاد حريق الغاز يقتل المرأة والطفل، ولكن لحسن حظ المرأة أنها غادرت المطبخ مع صغيرها قبل لحظات فقط من الانفجار، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ولقي الفيديو مشاركات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أغلب تعليقات المغردين بعد مشاهدتهم اللحظة المرعبة، تلوم الأم لعدم انتباهها واستهتارها في استخدام الغاز المنزلي.