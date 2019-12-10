الثلوج تغلق معبرا حدوديا بين تركيا والعراق

تسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق معبر حدودي بين العراق وتركيا، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تعرض الإقليم لأجواء طقس شديدة البرودة.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية، مشيرة إلى أن تساقط الثلوج في المناطق الحدودية في إقليم كردستان، أدى إلى إغلاق "معبر سرزير" مع تركيا.

ولفتت القناة العراقية إلى أن ارتفاع نسبة تساقط الثلوج في تركيا وكردستان، تسبب في إغلاق المعبر، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في إقليم كردستان، توقعت "تأثر الإقليم بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط وهطول للأمطار في مدن الإقليم"، إضافة إلى تساقط الثلوج في المناطق الحدودية.