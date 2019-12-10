تسريب الآلاف من الوثائق الحكومية في الولايات المتحدة المتحدة

كشف خبراء سيبرانيون وجود أرشيف مسرب على الإنترنت، يحتوي على أكثر من 750 ألف شهادة ميلاد وبيانات حساسة أمريكية تعود إلى 2017.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر على الأرشيف في موقع "أمازون ويب سيرفيس"، الذي يحتفظ أيضا بأكثر من 90 ألف شهادة وفاة مؤمنة بكلمة مرور، إلا أن أرشيف شهادات الميلاد المسرب كان دون كلمة مرور، ما يسمح لأي شخص بتنزيل المستندات.

كما أضافت الصحيفة أن السجلات المسربة تحتوي على معلومات حساسة بما في ذلك اسم مقدم طلب شهادة الميلاد، وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل الحالي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمعلومات الشخصية التاريخية، بما في ذلك العناوين السابقة وأسماء أفراد الأسرة.

اتصلت شركة "فيدوس إنفورماشن سيكيورتي" للأمن السيبراني، والتي اكتشفت الأرشيف، بالسلطة المحلية لحماية البيانات لتحذيرها من البيانات المكشوفة، ولكنها لم تتلقَ ردًا بعد، ولا يزال الأرشيف متاحًا للعامة والقراصنة الذين قد يستخدمون هذه البيانات لأهداف احتيالية.

وقال المتحدث باسم "سبرينت" لـصحيفة "ديلي ميل" في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بمجرد أن علمنا بالموقف، اتصلنا بالبائع وتأكدنا من أنه قد تم تصحيح ثغرة أمنية."

وأضاف "نحن نأخذ أمن معلومات العملاء على محمل الجد ونراقب هذا الموقف عن كثب لضمان أن البائع يأخذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز التدابير الأمنية."، مؤكدا أنه "سيتم إخطار العملاء المتأثرين مباشرةً بتفاصيل حول كيفية الاتصال بنا للحصول على معلومات إضافية."

هذا واكتشفت الشركة البريطانية تسريبًا آخر الأسبوع الماضي فضح فواتير الهاتف المحمول للمواطنين في أرشيف ينتمي إلى 261 ألف عميل لشركات الاتصالات مثل "آت؛تي"، "تي- موبيل" و"فيريزون “، والتي اشتملت أيضًا على بيانات حساسة، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وتواريخ الاتصال.

كما احتوى الأرشيف على بيانات مصرفية تتضمن أسماء المستخدمين وكلمات المرور، الأمر الذي من شأنه أن يمكن أي شخص من الوصول إلى هذه الحسابات.