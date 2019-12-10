"ماكدونالدز" يطرح وجبات نباتية لأول مرة في تاريخه

وتمت الموافقة على الوجبات الجديدة من جانب مجتمع النباتيين بصورة رسمية، وتحمل اسم "McNugget Dippable"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وعن مكونات الوجبات النباتية، فإنها تجمع بين الفلفل الأحمر، والأرز، وبيستو الطماطم المجففة، والبازلاء المقطعة، المحاطة بفتات الخبز الخفيفة والمقرمشة، وبالإمكان غمسها في صلصات متنوعة.

وأكد متحدث باسم "ماكدونالدز" أن كل مكونات الوجبة النباتية وطريقة طهيها معتمدة من جانب مجتمع النباتيين، ويقترب سعرها من 7 دولارات أمريكية.

وعن سبب إطلاق الوجبة النباتية، أوضح توماس أونيل، رئيس قسم تسويق المواد الغذائية في "ماكدونالدز" بالمملكة المتحدة وأيرلندا، أنه "في الأشهر الـ 12 الماضية، لاحظنا زيادة بنسبة 80% في العملاء الذي يطلبون خيارات نباتية لدينا، لذا حان الوقت لإطلاق العلامة التجارية المشهورة بـ"McNugget dippable"، من أجل زبائننا النباتيين.

وستتوافر الوجبات النباتية في "ماكدونالدز" بفروع المملكة المتحدة وإيرلندا، بدءا من 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أنه في وقت سابق من عام 2019، أطلقت مطاعم "مكدونالدز" أول وجبة نباتية للأطفال، يتم اختيار محتوياتها من قبل الأطفال وأمهاتهم.

وكانت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" العالمية، أعلنت في نيسان/ أبريل 2019، عن طرحها لبرجر نباتي عملاق "إيمبوسيبول ووبر" للبيع في بعض مطاعمها.

وأعلنت "برغر كينغ" وشركة "إيمبوسيبول فودز" الناشئة في وادي السيليكون طرح البرجر النباتي للبيع في 59 مطعما في مدينة سانت لويس

في ولاية ميزوري الأمريكية والمناطق المحيطة بها اعتبارا من أول أبريل/ نيسان.

كما ذكرت تقارير في نيسان 2019، أن شركة "نستله" للأغذية تسعى لدخول سوق المأكولات النباتية سريعة النمو، وذلك بطرحها نوعا من البرغر النباتي الخالي من اللحوم.

وتقول الشركة إن وصفاتها يمكنها منافسة البرغر التقليدي، المصنوع من اللحم البقري في المذاق، وفقا لرويترز.

وتحاول أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم الحفاظ على مكانتها لدى المستهلكين، عن طريق جعل منتجاتها صحية أكثر، باستخدام مقدار أقل من الملح والسكر، وطرح أصناف تتفق بدرجة أكبر مع العادات العصرية لتناول الطعام.

ويتزايد الطلب على المأكولات الخالية من اللحوم على نحو سريع، ففي العام الماضي نمت مبيعات التجزئة الأمريكية لبدائل اللحوم ذات الأساس النباتي بأكثر من 23% لتتجاوز 760 مليون دولار، وفقا لبيانات مبيعات "نستله" التي حللها معهد "غود فود" الذي يروج للبدائل النباتية لمنتجات اللحوم.