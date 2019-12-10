كريستيانو رونالدو يقع في حب أميرة... فيديو

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيديو على صفحته الشخصية في "تويتر" متغزلا بأميرته إيفا.

وكتب كريستيانو كيف لا يمكنني الوقوع في حب أميرتي الحلوة؟ متغنيا بجمال طفلته وهو يداعبها ويقبلها.

How can i not fall in love with my sweet princess ?! 👸🏻 ❤️ pic.twitter.com/KKUCVJB1D2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 10, 2019

يذكر أن عائلة كريستيانو تتكون من صديقته جورجينا وابنه الأكبر كريستيانو جونيور وابنه الأصغر ماتيو بالإضافة إلى ابنتيه إيفا فيما وألانا مارتينا.