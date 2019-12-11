طفل لم يبلغ التاسعة يوقف دراسته في جامعة إيندهوفن

توقف "الطفل المعجزة"، الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره، عن الدراسة في جامعة إيندهوفن الهولندية بعد خلاف مع إدارة الجامعة.

وصرح والد الطفل ،ألكسندر لورنت، لوكالة الأنباء الألمانية بأنه هو الذي اتخذ القرار بالتعاون مع والدة الطفل، حسبما نقلت صحيفة "البيان".

وأتم الطفل، الذي يتمتع بذكاء خارق، الدراسة الثانوية وهو في عمر 8 سنوات، وكان على وشك إتمام شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في جامعة إيندهوفن.

وتقول إدارة الجامعة إن والدي الطفل أرادا أن يؤدي الامتحانات النهائية قبل عيد ميلاده العاشر، في حين ترى الإدارة أن ذلك غير ممكن، مشيرة إلى أن الطفل عليه في البداية أداء بعض الامتحانات قبل السماح له بخوض الامتحان النهائي.

وكان من المنتظر، وفقا للجدول الزمني للجامعة، أن يحصل لورنت على شهادة الدبلوم منتصف عام 2020.

ويقول والدا الطفل: "إن هناك عروضا لنجلهما من جامعات أخرى مرموقة".