فرصتك لتكون الفائز...كأس العالم لتحدي "ببجي" في الرياض

أعلنت الهيئة العامة السعودية للترفيه على حسابها الرسمي في "تويتر" عن تنظيم بطولة كأس العالم لتحدي "ببجي" في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وبحسب تغريدة الهيئة سيشارك في البطولة 16 فريقا من الشرق الأوسط بالإضافة إلى 16 فريقا من مختلف دول العالم "تخيل كأس العالم لتحدي ببجي موبايل البطولة الأكبر في الشرق الأوسط عندنا بموسم الرياض...تحديات حماسية تجمع 16 فريقا من الشرق الأوسط و16 فريقا من مختلف دول العالم".

#تخيل كأس العالم لتحدي ببجي موبايل البطولة الأكبر في الشرق الأوسط عندنا بـ #موسم_الرياض 😍🔥

تحديات حماسية تجمع 16 فريق من الشرق الأوسط و16 فريق من مختلف دول العالم ❤👏🏼

للتذاكر:https://t.co/qMpo5kYECk pic.twitter.com/sbp4L4RpSa — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 10, 2019

يذكر أن "موسم الرياض" قد دشنت فعالياته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019م، وتستمر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020م.

ويقدم موسم الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة، التي تواكب شغف زواره وتنوعهم.