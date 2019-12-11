ضجة ورعب بعد ظهور أفعى كوبرا "قاتلة" برأسين... فيديو

فوجئ السكان بظهور أفعى من فصيلة الكوبرا القاتلة برأسين، ما جعلها تثير حالة من الضجة والرعب غير المسبوقين.

نشرت شبكة "يورو نيوز" تقريرا حول تلك الأفعى النادرة ذات الرأسين، التي ظهرت في مدينة "ميدنابور الشرقية" في الهند.

وقالت الشبكة الأوروبية إنه عثر على تلك الأفعى قرويون في قرية "إركوخي" ويبلغ طولها نحو قدم كامل.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الأفعى القاتلة ذات الرأسين، ربما ضلت طريقها من الغابات إلى قلب القرية، ولكن رغم رعب السكان المحليين منها إلا أنهم بعد ذلك قاموا بحمايتها.

ورفض سكان القرية تسليم الأفعى ذات الرأسين إلى مسؤولي الغابات، بل واهتموا بها وقدموا لها الحليب.

وفسرت الشبكة ما حدث بأن سكان القرية اعتقدوا أن ظهور تلك الأفعى بمثابة رسالة من الآلهة، وأنها كائن مقدس ينبغي حمايته.

ولكن "يورونيوز"، قالت إن الخبراء يعتقدون أن ظهور هذه الأفعى ذا الرأسين، ليس إلا مجرد تقسيم غير كامل للأجنة، أو عوامل بيئية استثنائية.