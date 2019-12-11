حسن الرداد ينقذ مايا دياب من كارثة بسبب ما فعله معها ماجد المصري في الرياض... فيديو

أنقذ الفنان المصري، حسن الرداد، المطربة اللبنانية مايا دياب، من كارثة، بسبب ما فعله معها الممثل المصري، ماجد المصري.

نشرت مايا دياب، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو، يظهر محاولة ماجد المصري تنفيذ مقلب بحقها، خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويظهر مقطع الفيديو أن ماجد المصري حاول مباغتة مايا دياب من الخلف وإخافتها، بينما كانت تجلس تشرب عصير مع حسن الرداد.

وانتفضت مايا دياب في مقطع الفيديو فزعة، وأطلقت صرخة عالية فزعة، بسبب مما فعله معها ماجد المصري، وكادت أن تسقط أرضا على ظهرها، ولكن حسن الرداد تلقفها بذراعيه قبل أن تسقط أرضا.

وكان يجلس حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري، ضمن استعدادات عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" المعروضة حاليا في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض المستمرة.

وانطلق أول عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وهي من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس أوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.