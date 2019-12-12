يوثق عملية صيد... اكتشاف أقدم عمل فني في التاريخ

عثر مكتشفون على ما يعتقد بأنه أقدم عمل فني معروف في التاريخ البشري داخل كهف في إحدى جزر إندونيسيا.

وتجسد اللوحة المرسومة على الجدار، مطاردة بين صيادين وحيوانات برية، ويعتقد أنه رسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي.

Indonesian rock art dated to 44,000 years old seems to show mythological figures in a hunting scene. https://t.co/2zum5lNWFl — Nature News & Comment (@NatureNews) December 11, 2019

ويعتقد المكتشفون أن العمل الفني هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد.

وحاول المكتشفون تفسير اللوحة، موضحين أنها تظهر خنزيرين وأربع جواميس برية و8 صيادين يركضون خلفها.