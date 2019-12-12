أغرب وأطرف قصص السفر في 2019

نشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" العديد من قصص السفر والسياحة الغريبة التي حدثت عام 2019، بمناسبة مشارفة العام على الانتهاء.

وذكرت الصحيفة العديد من المواقف الغريبة والطريفة، سواء كانت حدثت أثناء التواجد في المكان المقصود للسياحة، أو في وقت السفر ذهابا أو إيابا إليه.

راكب يفتح باب الطوارىء

حدث ذلك في يونيو/حزيران حيث بحث رجل على متن رحلة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية عن الحمام بينما كانت الطائرة على الأرض، وبدل فتح الحمّام، فتح باب الطوارئ، وفعل شريحة مخرج الطوارئ، ما تسبب في إجلاء أربعين راكباً كانوا على متن الطائرة. وتأخرت الرحلة من مانشستر في المملكة المتحدة، إلى إسلام أباد، باكستان 7 ساعات بسبب ذلك.

سائح يختفي في بحيرة

في زيارته لديزني لاند باريس في سبتمبر/أيلول، سقط سائح سويسري في بحيرة، واختفى بعدها لينطلق بحث ضخم عنه، شارك فيه 10 من رجال الشرطة و30 من رجال الإطفاء و80 موظفاً في ديزني لاند وطائرة هليكوبتر وكاميرا حرارية.

وفي صباح اليوم التالي، صادف سائق في بلدة مجاورة رجلاً عارياً يسير على الطريق. وأعاد السائق الرجل إلى ديزني لاند باريس، بعد أن تبين أنه المفقود.

عملات معدنية في محرك الطائرة

في منغوليا في مطار "هوهوت بيتا الدولي" في أبريل/ نيسان الماضي، ألقت صينية 6 قطع نقدية داخل محرك الطائرة، وبعد طردها من الطائرة، أخبرت السلطات بأنها كانت تصلي من أجل رحلة آمنة، وحولت شركة الطيران الركاب إلى طائرة جديدة ما أخرها ساعتين.

رجل يلكم مضيفة

في يونيو/حزيران الماضي، حاول راكب فتح باب الطوارىء، وتدخل طاقم الرحلة لإعادة الرجل إلى مقعده فتشاجر مع راكب آخر، وفي المشاجرة لكم مضيفة طيران في صدرها، وعندما هبطت الطائرة في أوكلاهوما سيتي، قبض على المسافر، بتهمة السكر والاعتداء والضرب والسلوك غير المنضبط.

شاب يقفز من الطابق 11

في يناير/كانون الثاني قفز نيد نايديف من شرفة الطابق 11 في السفينة السياحية "سيمفوني أوف ذا رويال كاريبيان" ليسقط من ارتفاع 100 قدم، ووثقت الكاميرات لحظة سقوطه، ومنعته الشركة، بعد ذلك، من السفر على أي من سفنها.