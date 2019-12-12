داليا مصطفى عن زوجها: "بغسل رجليه بالميه والملح"

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن الاهتمام الكبير، الذي توليه لزوجها الفنان شريف سلامة، وقالت: "بغسل رجليه بالميه والملح"، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع "صدى البلد" المصري، قالت فيها إن "قيامها بغسل رجلي زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح"، يحدث في بعض الأحيان عندما يعود للمنزل متعبا، مضيفة: "أمر عادي. أي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده. مش شايفة فيها حاجة غلط".

وقالت داليا مصطفى: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد الأعمال الدرامية، الذي استمر لمدة 24 ساعة، كان متعبا جدا"، مضيفة: "كنت في تلك الفترة معي ملح أحضرته من الأردن وقمت بغسل رجليه به".

وأوضحت: "احترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي فلابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته"، بينما اعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن قيام فنانة ونجمة معروفة بأمرٍ ترفضه كثير من الزوجات، يمثل شيئا جيدا منها.