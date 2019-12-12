غريندايزر يحرس معالم دولة الإمارات

وحسب بيان صحفي صادر عن الصالة، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء الإمارات، تعد هذه السلسلة هي أول تعاون من نوعه، بين المصور السويسري العالمي الشهير مارك نينجيتو ومصور المناظر المقيم في الإمارات رافي كبّاس، لإنشاء ثمان مطبوعات، مذهلة كبيرة الحجم، تصوّرالبطل الخارق غريندايزر في مواقع بارزة في الإمارات، تشمل أفق التطور العمراني وجمال الصحراء الشاسعة.

دولة الإمارات خلفية مذهلة لمعرض "غريندايزر" المميز للمصور مارك نينجيتو https://t.co/Tn9wd8zacT pic.twitter.com/FRyaoGRCQt — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) December 11, 2019

​ويؤدي مارك نينجيتو عملية دقيقة، باستخدام تقنية "النمذجة الرقمية" التي أتقنها على مر السنوات، حيث يلتقط صوراً ثلاثية الأبعاد لنماذج الرجل الآلي، ثم يدمجها، بخبرته، في صور المناظر والخلفيات، مما يُمكن غريندايز في نهاية المطاف من أن يصبح جزءًا من عالمنا "الواقعي". ومن خلال الاستخدام الماهر للظل والضوء، قد يكون وجود غريندايزر طاغياً على الصورة أو لا يكاد يلحظ، مما يترك انطباعًا دائمًا وواقعيًا.

وبمناسبة إقامة هذا المعرض أعرب ماكسيميليان بوسر، مؤسس صالة ماد غاليري عن سعادته البالغة قائلاً: "كان لغريندازر مكانة بارزة في طفولتي، لذلك فإن رؤيته وهو يعود ثانية إلى الحياة ويُصوَّر بهذه الطريقة الواقعية على خلفية مناظر من دولة الإمارات، يخلق لدي شعور خاص للغاية، نحن نتطلع دائماً إلى خوض تجارب جديدة من خلال القطع الفنية التي نعرضها في ماد غاليري".

وأضاف: "يكفيني فخراً أننا نعرض هذه المجموعة من الأعمال، اليوم، هنا. وتجدر بي الإشارة أيضاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مارك نينجيتو مع مصور آخر، ونحن فخورون بصورة خاصة لأنه مقيم في دولة الإمارات".