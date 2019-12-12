ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها... فيديو

أثارت الفنانة الإماراتية، ميس حمدان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه مع شقيقاتها.

وشاركت حمدان متابعيها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو برفقة شقيقاتها دانا حمدان، ومي سليم، وهي ترقص بشكل اعتبره متابعوها أنه "هستيري".

وظهرت الشقيقات الثلاث وهن يرتدين أزياء رجالية، ووضعن شعرا مستعارا رجاليا، ورقصن على أغنية "تاني يا هوا" للفنان محمد محي.

وعلقت "ميس" على الفيديو، قائلة: "فرقه حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم (تاني تاني يا هوا)".

وأضافت: "أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم، بغناء المطرب حماده خربطلي، والراقص مساعد أول حسن سكسكه، والعبد لله مدرب الرقصات ميسه برودواي".