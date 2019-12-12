ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها... فيديو

وشاركت حمدان متابعيها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو برفقة شقيقاتها دانا حمدان، ومي سليم، وهي ترقص بشكل اعتبره متابعوها أنه "هستيري".
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فرقه حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم :: ( تاني تاني يا هوا ) 🌹😘😂 ..... أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم بغناء المطرب حماده خربطلي و الراقص مساعد اول حسن سكسكه و العبد لله مدرب الرقصات ميسه برودواي.......منشن اختك او اخوك المجنون زيك ..........................................................................................@maiselim @dhamdanofficial
وظهرت الشقيقات الثلاث وهن يرتدين أزياء رجالية، ووضعن شعرا مستعارا رجاليا، ورقصن على أغنية "تاني يا هوا" للفنان محمد محي.
وعلقت "ميس" على الفيديو، قائلة: "فرقه حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم (تاني تاني يا هوا)".
وأضافت: "أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم، بغناء المطرب حماده خربطلي، والراقص مساعد أول حسن سكسكه، والعبد لله مدرب الرقصات ميسه برودواي".
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