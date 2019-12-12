لا أحد يعرف السبب... حمام بقبعات "كوبوي" يثير جدلا في أمريكا...فيديو

ونشر نشطاء مشاهد فيديو، توثق وجود قبعات حمراء "كوبوي" على بعض الحمام في المدينة، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام.

وبعد يوم واحد من تصوير أول فيديو، تواصلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية، لتطلب من صاحبه استخدامه، لينتشر الفيديو بعد ذلك في أمريكا.

ونشرت وسائل الإعلام المشهد الغريب، فيما لم يعرف حتى هذه اللحظة السبب من وضع هذه القبعات على رأس الحمام، أو من الفاعل أو كيف تم وضعها.

واعتبر البعض أن وضع القبعات بهذه الطريقة هو انتهاك لحقوق الحيوان، خصوصا مع استخدام المواد اللاصقة لتثبيت القبعات، فيما وجد آخرون أن هذه المشاهد مضحكة، وقاموا بنشرها على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لتكتسب شهرة واسعة في المدينة، بعد أن قام الكثير بتصويرها ومشاركتها على صفحاتهم، بحسب "سكاي نيوز".