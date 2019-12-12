ارتدته برقصة الوداع مع ترافولتا... فستان الأميرة ديانا يباع بـ347 ألف دولار...فيديو

بيع اليوم فستان الأميرة ديانا الشهير، الذي اتدته أثناء رقصتها مع الممثل العالمي، جون ترافولتا، بمبلغ 347 ألف دولار.

الفستان الشهير من تصميم، فيكتور إدلشتاين، ارتدته الأميرة ديانا عام 1985 في زيارتها للبيت الأبيض.

وانتشرت بعدها صور للأميرة ونجم هوليود ترافولتا وهما يؤديان رقصة على موسيقى "Saturday Night Fever" التي وصفها الممثل الأمريكي لاحقا بأنها كانت تجربة "مثل حكاية خرافية".

ودفعت مؤسسة خيرية مستقلة تعتني بالقصور في المملكة المتحدة ثمن الفستان، بعد فشل بيعه في المزاد العلني وقال إيلي لين، منسق المؤسسة "يسعدنا الحصول على هذا الفستان المسائي المميز لمجموعة (Royal Ceremonial Dress Collection) وهي مجموعة مخصصة ذات أهمية وطنية ودولية" بحسب "سي إن إن".

وأضاف لين "ليس فقط لأنه فستان ترافولتا" بل لأنه مثالا رائعا على تصميم الأزياء الراقية المصممة للإبهار في مناسبة رسمية، ويمثل لحظة مهمة في قصة الأزياء الملكية في القرن العشرين".

وآخر مرة بيع بها الفستان بمزاد علني كان في مارس/ آذار عام 2013 بمبلغ 311 دولار إلى مشتر بريطاني اشترى الثوب كهدية لزوجته.

وارتدت الأميرة ديانا الفستان مع قلادة من الياقوت واللؤلؤ، وهو الزي الذي أصبح منذ ذلك الحين رمزا، ووصفت الأميرة بأنها "صالحة وأنيقة لكل زمان ومكان".