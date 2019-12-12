هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة "سرية"

وستصور هيفاء وهبي مشاهد من فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في الإمارات لمدة 4 أيام، وذلك بعد عودتها من جورجيا، حيث تصور هناك عددا من مشاهده، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وسافرت الفنانة اللبنانية إلى جورجيا الأسبوع الماضي، من أجل تصوير 10 أيام في أحداث الفيلم بمشاهد تجمعها بزملائها في العمل الفني، وذلك بعد انتهائها من 60% من أحداث الفيلم بالعاصمة المصرية القاهرة، ما بين الاستوديوهات والمناطق الشعبية.
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اتنين من #اشباح_اوروبا بيخططوا لصاحب المطعم☻!! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني🤔 #اشباح_اوروبا #كواليس #فيلم_جديد #هيفاءوهبي #مصطفى_خاطر #صورة_مسروقة #مشهد ➕1️⃣2️⃣ #🇱🇧# 🇪🇬z @renegades_of_europe @moustfakhater @fishawyofficial #haifawehbe #egypt #movie #cinema #renegadesofeurope & a special thanks for @kareem_farouk ☺
يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "حلاوة روح" و"دكان شحاتة"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق ومن إخراج محمد حماقي.
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