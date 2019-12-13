الأوزان في النادي الرياضي تودي بحياة شاب مخمور أثناء تمرينه... فيديو

سقطت الأوزان على صدر شاب صيني كان يمارس رياضة كمال الأجسام في أحد صالات مدينة تشونغتشينغ في الصين، بعد أن فقد تركيزه بسبب شرب كميات كبيرة من الكحول.

وانتشر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في الصالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود فعل متباينة بين متعاطف ومستغرب من استهتار الشاب، وعنونت الصحف العالمية: "أثبتت ممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى المشروبات الكحولية أنها مزيج خطير".

لم يأبه الشاب الصيني لتوصيات المدربين ولا للدراسات الطبية التي تحذر من ممارسة الرياضة بعد شرب الكحول، حيث بدأ ممارسة الرياضة في ساعات الفجر بعد أن كان مخمورا، مما أدى إلى سقوط الأوزان على صدره وفقدانه الوعي، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

حذر المدربون الرياضيون بشكل دائم من رفع الأوزان الثقيلة دون مساعد أو مدرب محترف لإنقاذ اللاعبين في المواقف الحساسة، ولتجنب أي حواث تلحق الضرر بالمتدربين، كما أكدوا على عدم ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة تحت تأثير الكحول.