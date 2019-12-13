"بشائر الانتخابات" 300 طائر ميت منتشرين في بريطانيا

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ300 طائر ميت منتشرين في أحد شوارع ويلز في المملكة المتحدة، لأسباب غريبة مما أثار ردود أفعال متباينة، برز منها العديد من المغردين الذين ربطوا المشهد بالانتخابات في بريطانيا.

وعنونت صحيفة " express" البريطانية "بشائر الانتخابات؟ سر موت 300 طير دفعة واحدة"، والتقط الصور للمشهد المروع شاب بريطاني "دافيد إدواردز"، الذي شاهدت زوجته الطيور في طريقها إلى المنزل.

وقالت "هانا" زوجة الشاب بأنها شاهدت عددا هائلا من الطيور أثناء ذهابها إلى الطبيب، وفي طريق عودتها شاهدتها جميعها ميتة على الطريق.

وقال دافيد: "هناك أكثر من 300 طير ميت عشية الانتخابات، لقد عدت 150 الليلة الماضية لكنني استسلمت لأن هناك مئات منهم فقط منتشرة في كل مكان".

Election omen? Mystery as 300 dead birds drop out of sky in Wales in 'apocalyptic' scenes https://t.co/GTGMVJPego pic.twitter.com/QzCm0gHdU9 — theusposts (@theusposts1) December 12, 2019

​وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين، يوم الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير/ كانون الثاني.