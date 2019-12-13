نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

أبهرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، متابعيها على موقع "إنستغرام"، بصورة "سيلفي" جديدة لها، شاركتها معهم.

وتظهر عجرم في الصورة من دون وضعها لمساحيق تجميل، وبشعر غير مصفف، الأمر الذي جعلها تجتذب أكثر من 250 ألف إعجاب عبر "إنستغرام"، فضلا عن التعليقات التي أشادت بأخلاقها ومدى تواضعها.

View this post on Instagram سيلفي؟ ليش لأ؟☺️💗 A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Dec 11, 2019 at 11:01am PST

وكان من بين المعجبين بصورة نانسي عجرم الجديدة، الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، الذي تغزل في صورتها قائلا: "أنت الأفضل".

يشار إلى أن علاقة صداقة قوية تربط بين نانسي عجرم وبوراك أوزدمير، الذي زار منزلها في بيروت في شهر سبتمبر/ أيلول.

وشارك الشيف بوراك وقتها، مقطع فيديو يجمعه بنانسي عجرم في بيتها بلبنان.

ويظهر في الفيديو قيام بوراك بتحضير المشاوي مع الفنانة اللبنانية، ثم يقومون بالتحدث باللغة العربية.

ويقول الشيف التركي لنانسي "أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير... انشالله بتجي إلى اسطنبول".

في الوقت الذي رحبت فيه نانسي بضيفها، ووعدته بأن تزوره في اسطنبول.

وأرفق الفيديو بعبارة "شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟؟؟".

من ناحية أخرى، وصلت نانسي عجرم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لإحياء حفلها بالجامعة الألمانية غدا السبت، وكان في استقبالها منظم الحفل، واصطحبها إلى أحد الفنادق الكبرى في القاهرة الجديدة، للعمل على التفاصيل النهائية للحفل.