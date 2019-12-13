سر إلغاء كاتي بيري حفلها في مصر ليلة رأس السنة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة الأمريكية، كاتي بيري، في رأس السنة بمصر، إلغائه، اليوم الجمعة.

وعبر بيان مقتضب، أعلنت شركة "Cairo Theater" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تتقدم الشركة بالاعتذار الشديد للجمهور ولشركاء الحفل ووسائل الإعلام الشريكة عن إلغاء حفلة كاتي بيري، نتيجة أسباب واردة من الشركة المنظمة".

وأوضحت الشركة أن "الحفل تم إلغاؤه بسبب ضيق الوقت، وصعوبة تنظيم حفل ضخم في تلك الفترة، حسبما أخطرتنا الشركة الدولية، التي كنا ننسق معها لإقامته"، بحسب موقع "مصراوي".

وأضافت: "كانت مفاوضاتنا مع الشركة لإقامة الحفل جادة للغاية".

وكانت شركة "Cairo Theater" قد كشفت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن إقامة حفل للمطربة الأمريكية، كاتي بيري، تزامنا مع الاحتفال بليلة رأس السنة، عند أهرامات مصر، التي توافق 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

View this post on Instagram ✨this is living✨ Egypt Oct 2019 A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Nov 2, 2019 at 11:16pm PDT

وجاء إعلان الشركة تزامنا مع احتفال كاتي بيري بعيد ميلادها في مصر، وزيارتها للعديد من المعالم السياحية هناك، برفقة خطيبها، الممثل البريطاني، أورلاندو بلوم.