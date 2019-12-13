محاولات إيرانية لدخول أسواق جديدة لتصدير السجاد

كشفت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني "فرشتة دستباك"، يوم الأربعاء الماضي، أن أكثر من مليوني شخص يعملون في مهنة حياكة السجاد في إيران.

وووفقا لوكالة أنباء "فارس" أكدت دستباك، خلال مؤتمر صحفي عقد في إطار معرض السجاد اليدوي في مدينة همدان، أن إيران تصنع حوالي 3500,000 متر مربع من السجاد سنويا.

وأشارت دستباك إلى أن 80 % من إنتاج السجاد اليدوي يتم تصديره للخارج، لافتة إلى وجود محادثات مع 15 دولة لتنمية صادرات السجاد.

وشددت دستباك على أهمية قطاع صناعة السجاد، ومحاولات تصدير السجاد اليدوي إلى الصين، كونها ذات أهمية اقتصادية كبيرة ويمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد إيران.

وتعتبر إيران أكبر منتج للسجاد في العالم وأكبر مصدر له، قبل الحظر وفرض العقوبات عليها.