بعد وصوله للرئاسة... ألبرتو فرنانديز يعود إلى مراكز الجامعة للإشراف على الامتحان النهائي

عاد رئيس الأرجنتين الجديد، ألبرتو فرنانديز، إلى وظيفته القديمة لبضع ساعات، اليوم الجمعة، كي ينجز عملا لم يكمله كأستاذ جامعي يشرف على الامتحانات النهائية.

فاجأ فرنانديز، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الثلاثاء، طلابه في جامعة بوينس أيرس عندما جاءهم ليشرف على امتحان مادة الجريمة والعدالة التي درسّها لهم حين كان أستاذا في القانون قبل أن يسعى لمنصب رئيس الدولة هذا العام، وفق وكالة "رويترز".

وجلس الرئيس الذي كان يرتدي حلة ورباط عنق أمام القاعة التي كان يلقي فيها المحاضرات والتي أدى الطلاب الامتحان النهائي. وعندما فرغ الطلاب التقطوا صورة جماعية معه.

وقالت الطالبة نادينا تاتيانا باسانيني "لم يعد مرشحا لمنصب الرئيس، بل هو رئيس الدولة. هذا شيء تاريخي، لن أراه مرة أخرى في حياتي".

واحتفظ فرنانديز الذي لم يكن معروفا كثيرا في الأرجنتين قبل هذا العام بوظيفته الجامعية خلال الحملة الانتخابية التي فاز على إثرها يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول على الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري الذي كان يسعى لإعادة انتخابه.

يذكر أن فرنانديز استمر في الإشراف على الامتحانات إلى حين إجراء الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول، كما سافر في سبتمبر/ أيلول إلى مدريد لإلقاء محاضرات والتزم بإلقائها قبل ترشحه.