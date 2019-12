فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

View this post on Instagram

Regardless of your busy schedule.. stay elegant 😎 ————————————————بغض النظر عن انشغالك الدائم .. خليك دايماً متأنق و متألق 💐🥰 Shoot by: @brandstampadv Photographer: @khaled_hamdy Styled by : @moka_youse #خالد_سليم #singer #actor #khaledselim #brandstamp