فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

كشف المطرب والممثل المصري، خالد سليم، عن تفاصيل إصابته بورم حميد، وذلك بعد أن ظهر خلال الفترة الماضية وهو فاقد للكثير من وزنه.

وقال إنه اكتشف طبيعة مرضه بعد زيارته لأكثر من 10 أطباء، ولم يستطيعوا تشخيص طبيعة المرض الذي عانى منه، وسبب إجهاده الشديد، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وعن تفاصيل مرضة، أشار "سليم" إلى "مرحلة المرض كانت صعبة ومرهقة للغاية، إذ بدأت رحلة المرض خلال تصويري مسلسل "اختيار إجباري"، وكان 60 حلقة، ومسلسل "ولاد تسعة"، وكان أيضاً 70 حلقة، وبرنامج "ميكس ميوزيك"، وبعدها المرض والتعب زادا علي".

وتابع: "ذهبت بعدها إلى عدد من الأطباء، لكن لم ينجح أي منهم في اكتشاف مرضي، إذ كانوا يعتمدون في العلاج على الكورتيزون فقط، الذي أدى لزيادة وزني ووصلت إلى 123 كيلوغراما، ولكن الحمد لله الآن أصبح وزني 80 كيلوغرام إلى أن قابلت الطبيب محمد الشاذلي".

وتابع عن طبيعة حالته المرضية: "رفض الطبيب محمد الشاذلي أن يخبرني بما أعاني منه، إذ قال لي إنها مجرد "نتوءات" لا بد من معالجتها، ثم وضع أمامي خيارين، وهما العلاج واستمرار الكورتيزون، أو التدخل الجراحي، ورغم خوفي الشديد من الجراحة، فإنني فضلتها لكوني كنت أصبت بملل من الألم وعدم الشفاء، والحمد لله بعد إجراء العملية علمت أنه كان ورما حميدا، وحصلت على فترة راحة لمدة 20 يوما".

ويكمل خالد سليم حديثه: "بعد أن طلب الطبيب محمد الشاذلي إجراء فحص بالمنظار على الأحبال الصوتية، اكتشف الورم، ووجدت دعما كبيرا من زوجتي حتى تعافيت منه، إذ أن أسباب الإصابة بورم في الأحبال الصوتية كان ناتجا من إجهاد الأحبال الصوتية، الناتج عن الإفراط في استخدام الصوت، أو عدوى فيروسية تهاجم الأحبال الصوتية".

وكان خالد سليم، أثار قلق معجبيه، بعدما شارك صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وهو فاقد للكثير من وزنه.

وبين في الصورة أن السبب وراء فقدانه الوزن بصورة ملحوظة، هو اتباعه لنظام غذائي صحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة.

ويشارك خالد سليم في بطولة مسلسل "بلا دليل"، الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي"، وينتمي لنوعية ‏الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" وتأليف إنجي علاء وإخراج منال ‏الصيفي، ويشارك في بطولته درة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد ‏الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي ‏وهاجر الشرنوبي‎.‎