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    الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان (يسار) والممثلة الجنوب أفريقيىة شارليز ثيرون، لدى وصولهما لحفل العرض الأول لفيلم بومبشيل (Bombshell) في مسرح ريجينسي فيلاج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 10 ديسمبر 2019

    فيلم عن اتهامات التحرش الجنسي في "فوكس نيوز" يتصدر ترشيحات جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

    © AFP 2019 / Lisa O'Connor
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    تصدر الفيلم الدرامي "bombshell"، الذي تدور أحداثه حول اتهامات بالتحرش الجنسي في قناة "فوكس نيوز" ترشيحات الأفلام لنيل جوائز نقابة ممثلي الشاشة اليوم الأربعاء وسيتنافس على الجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل طاقم عمل.

    وحصل الفيلم على 4 ترشيحات في المجمل، من بينها أفضل ممثلة لبطلته تشارليز ثيرون، وأفضل ممثلة في دور مساعد لكل من نيكول كيدمان ومارغوت روبي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

    وكان بيل أوريلي، مقدم البرامج الشهير بقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية والشركة التي يعمل بها، دفع في نيسان/ أبريل 2017 نحو 13 مليون دولار إلى 5 سيدات لتسوية طلبات تعويض بشأن تعرضهن للتحرش الجنسي ولسلوك غير ملائم.

    والأفلام الأخرى المتنافسة على جائزة أفضل طاقم عمل، هي "The Irishman" (الأيرلندي) و"Once Upon a time in Hollywood" (ذات مرة في هوليوود) و"جوجو رابيت" (الأرنب جوجو) والفيلم الكوري الجنوبي (بارازايت).

    وتتجه الأنظار إلى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بوصفها مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز "الأوسكار"، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.

    وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة في حفل ينقله التلفزيون من مدينة لوس أنجلوس يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل.

    وحصل فيلم "الأيرلندي" على ترشيحات في فئة أفضل ممثل في دور مساعد لكل من آل باتشينو وجو بيشي، لكن غاب عن الترشيحات روبرت دي نيرو أحد أبطال الفيلم، إذ سيتسلم جائزة عن مجمل أعماله خلال مراسم توزيع الجوائز.

    ومن بين المرشحين الآخرين براد بيت وليوناردو دي كابريو عن فيلم "وانس أبون اتايم إن هوليوود" "ذات مرة في هوليوود" كما ترشحت الممثلة سكارليت جوهانسون عن فيلمي (ماريدج ستوري) "قصة زواج" و(جوجو رابيت) "جوجو الأرنب".

    وفي فئات التلفزيون، كان من بين المرشحين مسلسل "The Morning Show" من بطولة جينيفر أنيستون وستيف كاريل، وهو من إنتاج شركة "أبل" التي تعرضه على خدمة "أبل تي في بلس".

    ومن بين المسلسلات الأخرى المنافسة "Game of Thrones" (صراع العروش) و"The Crown" "التاج" و(فليباج) و(ذا مارفيلوس مسز مايزل) "السيدة مايزل الرائعة".

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    صراع العروش, أخبار منوعات, منوعات, أفلام, سينما, جوائز, فوكس نيوز, تشارليز ثيرون
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