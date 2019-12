فيلم عن اتهامات التحرش الجنسي في "فوكس نيوز" يتصدر ترشيحات جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

وحصل الفيلم على 4 ترشيحات في المجمل، من بينها أفضل ممثلة لبطلته تشارليز ثيرون، وأفضل ممثلة في دور مساعد لكل من نيكول كيدمان ومارغوت روبي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وكان بيل أوريلي، مقدم البرامج الشهير بقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية والشركة التي يعمل بها، دفع في نيسان/ أبريل 2017 نحو 13 مليون دولار إلى 5 سيدات لتسوية طلبات تعويض بشأن تعرضهن للتحرش الجنسي ولسلوك غير ملائم.

Nicole Kidman, Margot Robbie & Charlize Theron- Bombshell Premiere pic.twitter.com/ERzmlYwU4l — Charlize Theron Maritz (@Charlizexxf) December 11, 2019

والأفلام الأخرى المتنافسة على جائزة أفضل طاقم عمل، هي "The Irishman" (الأيرلندي) و"Once Upon a time in Hollywood" (ذات مرة في هوليوود) و"جوجو رابيت" (الأرنب جوجو) والفيلم الكوري الجنوبي (بارازايت).

وتتجه الأنظار إلى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بوصفها مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز "الأوسكار"، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة في حفل ينقله التلفزيون من مدينة لوس أنجلوس يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحصل فيلم "الأيرلندي" على ترشيحات في فئة أفضل ممثل في دور مساعد لكل من آل باتشينو وجو بيشي، لكن غاب عن الترشيحات روبرت دي نيرو أحد أبطال الفيلم، إذ سيتسلم جائزة عن مجمل أعماله خلال مراسم توزيع الجوائز.

ومن بين المرشحين الآخرين براد بيت وليوناردو دي كابريو عن فيلم "وانس أبون اتايم إن هوليوود" "ذات مرة في هوليوود" كما ترشحت الممثلة سكارليت جوهانسون عن فيلمي (ماريدج ستوري) "قصة زواج" و(جوجو رابيت) "جوجو الأرنب".

وفي فئات التلفزيون، كان من بين المرشحين مسلسل "The Morning Show" من بطولة جينيفر أنيستون وستيف كاريل، وهو من إنتاج شركة "أبل" التي تعرضه على خدمة "أبل تي في بلس".

ومن بين المسلسلات الأخرى المنافسة "Game of Thrones" (صراع العروش) و"The Crown" "التاج" و(فليباج) و(ذا مارفيلوس مسز مايزل) "السيدة مايزل الرائعة".