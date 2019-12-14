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07:03 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    مكواة ملابس

    من ياقة القميص إلى السراويل الحريرية… دليل المبتدئين في كي الملابس بطريقة مثالية

    © flickr.com / Clark Street Mercantile
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    يقول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه لا يعرف طريقة الكي الصحيحة، وجوزيه ليس وحده من يعاني من هذه المشكلة الشائعة، فالكثير منا لا يعرف طريقة كي الملابس حتى يظهر بشكل جيد ومهندم.

    يشتهر مورينيو بأناقته، فقد قال ذات مرة: "يجب أن يكون لكل رجل قميص أبيض في خزانة ملابسه"، مضيفا "عاجلا أم آجلا، ستحتاجه". 

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    أناقة مورينيو تجعله دائما كما لو أنه من نوعية الرجال الذين، رغم ثروتهم، يتولون مسؤولية خزانة ملابسهم بأنفسهم. 

    لكن، مورينيو أوضح سبب اختياره الإقامة في فندق عندما كان مديرا لفريق مانشستر يونايتد، لافتا إلى إنه يفتقر إلى مهارة إدارة أموره الشخصية، قائلا:"سأضطر إلى الكي بنفسي، وأنا لا أعرف كيف أقوم بذلك؟"، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. 

    الخبيرة لينسي كروبيي، صاحبة مدونة "ملكة التنظيف" (Queen of Clean): تقدِّم لنا في هذا التقرير دليلا حول كيفية قيام الخبراء بالكي بطريقة صحيحة. 

    كيف تكوي القمصان؟ 

    دائما ابدأ بياقة القميص: ابدأ من المنتصف وتحرك ببطء، لأنك إذا كنت تتحرك في خط مستقيم، فقد تحصل على كتل ومطبات باللياقة. لا تستخدم النشا، ففي هذه الأيام، لا تحتاج إلى ذلك، إذ تحتوي الكثير من القمصان على دعامات في ياقتها. 

    بعد ذلك، قم بكي خلفية القميص- الجزء الموجود أعلى الظهر والكتف - ثم قم بكي الأكمام ونهاياتها والجزء الرئيسي من القميص. وبمجرد الانتهاء من كيه، ضعه على شماعة ملابس، بحيث يكون هناك مساحة كافية من حوله.

    ماذا عن كي ملاءات الأسرة؟ 

    قم بكي ملاءات الأسرة بحيث تتلاءم بدقة مع مكانها في الخزانة. فإذا لم تقم بكيها، فقد تفسدها وتقوم تكديسها، والخدعة هنا هي طي الملاءة إلى نصفين، ثم إلى طيها مرة أخرى إلى نصفين. 

    لا تكلف نفسك عناء كي الأجزاء المطاطية بشكل منفصل؛ قوم بطيها فقط، بحيث تصبح الملاءة مربعة الشكل، ثم قوم بكيها.

    هل يجب استخدام رذاذ الكتان؟

    لا تستخدم رذاذ الكتان، لكن إذا كنت ستخرج بدون كي، يمكنك صنع رذاذ من خل الكحول المخفف بالماء الدافئ. قم برش الثوب به، ثم اسحبه لإزالة التجاعيد.

    متى يمكن تغيير إعدادات المكواة؟

    قم أولا بفصل الملابس عن بعضها وتصنيفها. ابدأ بكي الملابس الرقيقة أولا على أقل وضع ممكن، ثم اتجه إلى الملابس التي تحتاج إلى إعدادات أكثر سخونة.

    ما الأقمشة التي لا ينبغي كيّها؟ 

    يمكنك كي كل شيء، الأقمشة الحريرية هي الوحيدة التي تحتاج إلى توخي الحذر في التعامل معها؛ لذلك يمكنك وضع منشفة الشاي عليها لمنع حدوث أي ضرر. 

    كن حذرا مع أقمشة الدانتيل أو الأقمشة المتشابكة؛ قم بكيّها من الداخل للخارج أو ضع قطعة قماش مبللة قليلا على الجزء العلوي منها. 

    هل يجب كي المناديل ومناشف الشاي؟

    كي المناديل ومناشف الشاي هو تفضيل شخصي. أعتقد أن المناديل المكوية تبدو أجمل. أقوم بكي مناشف الشاي في بعض الأحيان، لأنها تكون أكثر ملائمة عند وضعها في الخزانة.

    ماذا عن كي التنورة ذات الكشاكش والسراويل؟ 

    بالطبع، يمكنك كي التنورة التي تحتوي كشاكش، لكن لابد من وضعها على لوح الكي والقيام بتدويرها، مع الضغط على كل طية منها مرة واحدة.

    وبالنسبة السراويل، لا تقم بكيها، كنت أعمل في إدارة شركة لكي الملابس، وكان الناس يأتون بملابسهم لكيِّها وكان الأمر مثيرا للاشمئزاز. لكنه يظل تفضيلا شخصيا.

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    الكلمات الدلالية:
    تنظيف, ملابس
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