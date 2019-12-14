دريد لحام يغني لشكران مرتجى في عيد ميلادها... فيديو

المقطع المصور نشرته الفنانة السورية على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، ويظهر فيه دريد لحام رفقة ابنته وهما يؤديان سوية أغنية "هابي بيرث داي".
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نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعه 🙏🏻 نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل ❤️❤️❤️
لترفق الممثلة السورية المقطع المصور برسالة شكر جاء فيها "نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعه 🙏🏻
نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل".
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