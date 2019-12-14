مقابل 60 ألف دولار... وظيفة لدى الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام البريطاني عن وجود وظيفة شاغرة مقابل راتب يتراوح بين 60 و65 ألف دولار أمريكي.

وطالب القصر الملكي المهتمين بالتقدم لوظيفة إدارة حسابات الملكة إليزابيث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موعد أقصاه 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وشدد مسؤولو القصر على أن ما سيتم كتابته عبر حسابات الملكة بمواقع التواصل، سيقرأه الملايين حول العالم، بحسب ما نشر عبر صحيفة "تايم".

Over 20,000 twinkling lights are glistening across Windsor Castle ✨



This year, a magical 20-foot-high Nordmann Fir tree is on display in St George’s Hall. pic.twitter.com/VKWDR3Bh2Y — The Royal Family (@RoyalFamily) December 13, 2019

وسيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن القصر أن كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتبا يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه استرليني (ما بين 60 و65 ألف دولار أمريكي)، مع وجبة غداء يوميا.