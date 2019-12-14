تعرف على الأطعمة التي تسبب الأرق

صنف مجموعة من الأطباء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية ومن بينهم الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك قائمة بالمنتجات التي تسبب الأرق.

وأكد بوليبوك أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك السكر والخبز الأبيض والأرز الأبيض، لها تأثير سلبي على النوم.

ووفقا له، الكربوهيدرات المكررة تؤدي لزيادة إنتاج مستوى الأنسولين، والتي تسبب نقص السكر في الدم، وهكذا دواليك.

وأشار الطبيب إلى أن "مثل هذا التأرجح يستمر طوال الليل"، مضيفًا أن هذا يؤثر على معدل الاستقلاب الأساسي (الأيض أو التمثيل الغذائي).

وينصح الطبيب الروسي بتناول الكربوهيدرات "الطويلة" كالحبوب، في وجبة العشاء من أجل الحصول على نوم جيد مضيفا أن شرب الحليب الدافئ مع العسل من شأنه تقليل حدوث خلل في إنتاج الأنسولين.

كما أوصى بوليبوك بإدراج الخضروات والفواكه في النظام الغذائي، لأنها تؤثر بشكل إيجابي على النوم.