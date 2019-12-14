براءة التمساح... اكتشاف سبب وفاة رجل عثر على جثته منهوشة في نهر

أعلن مسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية أن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح في يونيو/حزيران الماضي، لقي مصرعه بسبب جرعة من الميثامفيتامين المخدر.

وعثر على جثة صاحب الـ 45 عاما في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك، بحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز".

وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته للقيام بتشريحه، لتجد يد وقدم الرجل داخل معدته.

وكتب الخبير الطبي، ستيفن نيلسون، أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه افتقرت إلى "ما يكفي من نزيف مصاحب يشير إلى أنها وقعت بينما كان على قيد الحياة".