أردوغان يزور الشيف بوراك في مطعمه... فيديو

ونشر بوراك على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي.
ويظهر في الفيديو قيام أردوغان بمصافحة الشيف التركي الذي نال شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام.
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Cumhurbaşkanımız Sn. @rterdogan sürpriz gece ziyaretinde bulundu bizlere🤗. Thanks a lot to President Recep Tayyip Erdoğan for came to visit us🤗. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #rte #receptayyiperdogan #instagram
وعبر بوراك عن شكره الكبير للرئيس التركي على زيارته.
ويملك بوراك على صفحته في منصة "انستغرام" ما يقارب الـ13 مليون متابع.
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