كيف تفاعلت أصالة مع البرد القارس في حفلها بالسعودية؟

أحيت المطربة السورية، أصالة نصري، أمس الجمعة، حفلا طربيا في العاصمة السعودية الرياض، ضمن "ليالي سمرات موسم الرياض".

وتعقيبا منها على الطقس البارد في المملكة حاليا، قالت أصالة للجمهور: "مساء القمر الحلو، اللي قاعد يحمينا ويحرسنا اليوم بها الليلة الرائعة، أول مرة أغني بها الجو، ومبسوطة وفرحانة فوق ما تتصوروا، إن شاء الله ندفى سوا اليوم".

وغنت الفنانة السورية خلال الحفل، أغنية "لا سلام ولا وداع عليك"، كما أنها أدت أشهر أغانيها "كبير الشوق"، "سواها قلبي"، "كان يهمني"، وغيرها من الأغاني التي أبدعت فيها.

يشار إلى أن أصالة أحيت حفلا غنائيا، الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

يشار إلى أن خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه تبقى 12 يوما فقط لبدء مربعانية الشتاء في السعودية، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وكتب الزعاق على حسابه على تويتر: "بقي 12 يوم وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء، و20 يوما من المربعانية تعتبر وسما بالنسبة للأمطار، والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة".