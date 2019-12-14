أحمد حلمي يفاجئ المتواجدين في "منتدى شباب العالم" بمصر... صور

حرص الفنان المصري، أحمد حلمي، على حضور النسخة الثالثة لـ"منتدى شباب العالم"، المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتهافت الشباب المتواجد، على التقاط الصور التذكارية مع أحمد حلمي، وشاركوا صورهم معه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

#الهلال_اليوم | صور الفنان أحمد حلمي، مع الشباب المشارك في منتدى شبابالعالم، بالأمس، خلال حفل افتتاح مسرح شباب العالم pic.twitter.com/fxlZPSH9vi — الهلال اليوم (@alhilalalyoum) December 14, 2019

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم" في الفترة من 14-17 ديسمبر/كانون الأول في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ومن المقرر أن يلقي "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة، الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

ويفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المنتدى، اليوم السبت، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.