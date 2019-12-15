مصر… الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، في محافظات مصر، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية، وتوقعت تعرض عدة مدن مصرية لرياح وأمطار رعدية.

وقال بيان الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، وتمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية"، مشيرة إلى أنها تصل إلى حد السيول على سيناء.

وتابع البيان: "كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية"، مشيرة إلى أن "الطقس معتدل شمالا حتي شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا، نهارا، شديد البرودة ليلا".

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، اليوم الأحد، على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، مضيفة: "الأمطار ستكون متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد".