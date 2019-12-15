ريكي مارتن ينشر صورة جديدة لابنته من "زوجه السوري"... صورة

نشر الفنان العالمي ريكي مارتن على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة ابنته "لوتشيا" من زوجه سوري الأصل، جوان يوسف.

ظهر الفنان البورتوريكي الأصل مع طفلته، معلقا على الصورة "صاحبة أحلامي".

Посмотреть эту публикацию в Instagram La dueña de mis sueños. #BabyLucia Публикация от Ricky (@ricky_martin) 11 Дек 2019 в 7:22 PST

وكان مارتن قد نشر في وقت سابق صورة جمعته مع المولود الجديد وزوجه، وعلق مارتن على الصورة قائلا "ابننا رين مارتن-يوسف ولد".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Публикация от Ricky (@ricky_martin) 29 Окт 2019 в 3:48 PDT

وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.

يذكر أن ريكي مارتن عقد قرانه على الرسام خوان يوسف، مطلع العام 2018، عبر احتفال حضره أقارب أفراد عائلتهما مع مجموعة من الأصدقاء.

وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.