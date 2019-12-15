ريكي مارتن ينشر صورة جديدة لابنته من "زوجه السوري"... صورة

ظهر الفنان البورتوريكي الأصل مع طفلته، معلقا على الصورة "صاحبة أحلامي".
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وكان مارتن قد نشر في وقت سابق صورة جمعته مع المولود الجديد وزوجه، وعلق مارتن على الصورة قائلا "ابننا رين مارتن-يوسف ولد".
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وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.
يذكر أن ريكي مارتن عقد قرانه على الرسام خوان يوسف، مطلع العام 2018، عبر احتفال حضره أقارب أفراد عائلتهما مع مجموعة من الأصدقاء.
وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.
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