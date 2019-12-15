خالد النبوي بطل مسلسل "ممالك النار" يضع شرطا لتجسيد عمر سليمان في عمل فني... فيديو

تحدث الفنان المصري والعالمي، خالد النبوي، بطل مسلسل "ممالك النار"، أمس السبت، عن إمكانية تجسيد شخصية رئيس جهاز المخابرات المصرية الراحل، عمر سليمان في عمل فني.

وأكد "النبوي" في لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمانع على الإطلاق تجسيد عمر سليمان، وقال: "يا سلام، موافق طبعا"، ولكنه وضع شرطا لتجسيد رئيس المخابرات المصرية الراحل، وهو أن "يفتحوا لي خزائن الأسرار".

وكانت مصر أعلنت وفاة عمر سليمان في الـ19 من يوليو/ تموز 2012 في الولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج، وأشيع أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مصر، فيما ذكرت مصادر رسمية للصحف المصرية، أن وفاته كانت في مستشفى "كليفلاند" الأمريكي أثناء خضوعه لعملية جراحية بالقلب، حيث عانى من اضطرابات في الصمام.

يشار إلى أن عمر سليمان هو من أعلن في بيان متلفز، تخلي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن منصبه كرئيس للجمهورية، وذلك بعد اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011.

ولفت خالد النبوي في لقائه ببرنامج "الحكاية"، إلى أنه يريد تجسيد دور الضابط وليس دور الجاسوس في الأعمال الدرامية، وذكر أنه قابل مؤلف الأعمال الجاسوسية، صالح مرسي، وقال: "قال لي أريد أن أقابلك وأتحدث معك، نفسي أعملك حاجة، يكون فيها البطل الضابط وليس الجاسوس".

جدير بالذكر أن مسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري العالمي خالد النبوي، الذي جسد في أحداثه دور القائد طومان باي، ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصلت عدد حلقاته لـ14 حلقة.