الموت يغيب فنانا مصريا

غيب الموت، اليوم الأحد، الفنان ومصمم الاستعراضات المصري، حسن عفيفي.

وأعلن الفنان المصري، محمد صبحي، وفاة حسن عفيفي، صباح اليوم الأحد.

وذكر "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعا طيبا معاونا لكل من حولك".

وبدأ الراحل، حسن عفيفى، مشواره الفني، راقصا مع "فرقة رضا"، وقدم عدة أدوار على شاشة السينما، من أبرزها أفلام "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، و"فتاة الاستعراض" من بطولة سعاد حسني.

انا لله وانا اليه راجعون

الفنان المحترم #حسن_عفيفي

فى ذمه الله

والجنازة اليوم الأحد مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر البقاء والدوام لله وحده

ربنا يرحمه ويسامحه💔😢🙏 pic.twitter.com/JpL2Tvozz2 — hala (@HalaElZieny) December 15, 2019

بعدها، اعتزل حسن عفيفي الرقص، وعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللي وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد، كما صمم الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي.