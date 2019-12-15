لأول مرة في العالم... طرح مشروب مياه غازية ممزوج بالقهوة

تسعى شركة المياه الغازية العالمية "بيبسي" للدخول في سوق جديدة، وذلك بطرح مشروب جديد لها ممزوج بالقهوة.

وتخطط الشركة الأمريكية لطرح "بيبسي كافيه"، والذي يحتوي على ضعف كمية الكافيين المتوافرة في مشروب الكولا التقليدي، وستتوافر بنكهتين، وهي العادية والفانيليا، بحسب موقع "فورشن".

وتسعى "بيبسي" من خلال مشروبها الجديد لتعزيز مبيعات مشروبات الصودا الراكدة لديها، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه جمهور المستهلكين عن مشروبات تزيد من طاقتهم ونشاطهم في منتصف اليوم.

Pepsi blends coffee and cola to create new Pepsi Beverage#PepsiCo is releasing a new blended coffee and cola beverage called Pepsi Café #unexpected delicious#caffeinekick pic.twitter.com/yBOtJYDsZZ — Tanya Saluja (@Tanya13909322) December 13, 2019

وسيتم طرح المنتج الجديد في شهر نيسان/أبريل 2020.

وهذه بالكاد هي المرة الأولى، التي يتم فيها دمج مشروب الكولا الغازي مع جرعة إضافية من الكافيين.

يشار إلى أن شركات المياه الغازية العالمية، تسعى لاقتحام أسواق جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها، والبقاء في المنافسة، إذ أعلنت شركة "كوكاكولا" في أغسطس/ آب 2018، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لشراء سلسلة محلات القهوة العالمية "كوستا"، التي تأسست في لندن منذ عام 1971.

وستمنح هذه الصفقة، شركة "كوكاكولا" منصة قوية للقهوة، عبر أجزاء من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية التوسع لمناطق أخرى في العالم.

كما أن كلا من "بيبسي" و"كوكاكولا" أعلنتا في 2018 سعيهما لإنتاج مشروبات تحتوي على نبات الماريجوانا.

وتم رصد المشروبات التي تحتوي على الحشيش، كمنطقة نمو محتملة لشركات الصودا والمشروبات الروحية، بعدما واجهت صعوبات في زيادة المبيعات خلال السنوات الأخيرة.