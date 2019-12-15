بكاء عمرو أديب على الهواء... فيديو

بكى الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية، على الهواء مباشرة في حلقة يوم السبت.

وجاء بكاء أديب، حزنا على وفاة مخرج البرنامج شريف السقا، في حادث سيارة.

وقال عمرو أديب: "كنت متفق مع فريق العمل على وضع صورته في بداية البرنامج، ولم أتخيل أنها ستؤثر علي هكذا".

وتابع "لا يجوز في الإعلام البكاء على الهواء، لكن أعرف شريف منذ 20 عاما، وانتقلنا سويا من قناة لقناة كعائلة واحدة مع باقي فريق البرنامج".

وأتم عمرو أديب "المخرج شريف السقا كان طيبا بشكل غريب، وكان إنسانا بسيطا للغاية ومخلص لعمله. الله يرحمه ويصبر أهله وكل أصدقائه".