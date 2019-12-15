حقيقة زواج أحمد السعدني من ندى موسى

علقت ندى موسى، على شائعة زواجها من أحمد السعدني، بعدما تداول، خلال الساعات الماضية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن زواجها من الفنان أحمد السعدني.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لندى موسى مع أحمد السعدني، تظهر فيها بفستان زفاف ، وروجوا شائعات زواجها.

لكن ندى موسى، نفت ذلك في تصريحات صحفية، نشرها موقع "في الفن"، وقالت إن هذه الأخبار غير صحيحة ومجرد شائعات انتشرت بسبب مشاركتها للسعدني في بطولة مسلسل "شبر ميه".

وقالت الفنانة المصرية إنها "لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية لأنها ملكها وحدها".

وانتهى عرض مسلسل "شبر ميه"، قبل أيام، عبر قناة "دي إم سي"، وشهدت الحلقة الأخيرة زواج "ياسين وريهام" الشخصيات، التي جسدها أحمد السعدني وندى موسى.