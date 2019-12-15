هبوط جديد لفيسبوك في قائمة عالمية

هبطت شركة "Facebook" إلى المركز 23 في قائمة Glassdoor، كأفضل مكان عمل في 2020، وهو أدنى مركز تصل له الشركة منذ ظهورها في القائمة أول مرة عام 2011.

وحصلت الشركة على تصنيف إجمالي بلغ 4.4 من أصل 5، مقارنة بـ 4.5 في العام الماضي، حيث أعطى الموظفون تقييمات أقل للقيادة العليا في الشركة وتوازن العمل والحياة.

يذكر أن فيسبوك وصفت بـ"أفضل مكان عمل" ثلاث مرات في آخر عشر سنوات.

Facebook and Google dropped out of the Top 10 “best places to work” in the U.S., according to Glassdoor’s annual rankings https://t.co/VeV9wuhEta pic.twitter.com/I9ajfi3oeB — Bloomberg (@business) December 15, 2019

واحتلت شركة "Google"، التي كانت "أفضل مكان عمل" في عام 2015، المركز الحادي عشر في القائمة.

وهبطت شركة "Apple" إلى المركز 84، بينما تواصل فشل شركة Amazon، في الوصول إلى القائمة للعام الثاني عشر على التوالي.