عسكري كويتي يعثر على فتاة مقتولة وعلى جسدها آثار تعذيب

عثر على فتاة متوفاة في منطقة السالمية في الكويت، وعلى جسدها آثار للتعذيب والضرب المبرح، بعد أن أتى بها عسكري في الجيش.

وباشرت المباحث الجنائية الكويتية على عجل عمليات التحقيق والتدقيق للوصول إلى متركب الجريمة الشنيعة وأسبابها.

وبحسب المصادر الأمنية الكويتية، فقد تلقت الجهات المختصة بلاغا رسميا عاجلا من مستوصف السالمية، يفيد بأن عسكري تابع لوزارة الدفاع أحضر فتاة متوفاة، عثر عليها في منطقة السالمية، وعلى جسدها آثار واضحة للضرب المبرح والتعذيب.

وقامت السلطات الأمنية بالحجز الاحترازي على العسكري على ذمة التحقيق والذي أفاد بأن آثار الضرب كانت موجودة أساسا على القتاة عندما حضرت إليه.

ولم يتم التأكد حتى هذه اللحظة من هوية الفتاة، أو أسباب وخلفيات الجريمة، والتي ذهب ضحيتها فتاة.

وتعتبر قضايا تعنيف المرأة أو تعرضهن للقتل تحت مظلة "جرائم الشرف" من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الكويتي والعربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية الكويتية حوالي 65 بلاغا منذ بداية عام 2019 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جميعها تتعلق باعتداءات طالت نساء بسبب السلوك والأخلاق، بحسب "إرم نيوز".