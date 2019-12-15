منتجات تسرع الشيخوخة وتؤدي إلى أمراض مزمنة

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى شيخوخة مبكرة، الأمر الذي ينعكس سلبا على العديد من الأشياء وخاصة البشرة.

كما أن العديد من الأطباء يؤكدون على أن الشيخوخة المبكرة هي نتيجة لعوامل وراثية، ولكن هناك أيضا بعض من الأشياء التي يمكن تؤثر عليها.

الأطعمة السريعة والتي تحتوي على كميات كبيرة من الملح

العديد من الأشخاص لا يمتلكون الوقت الكافي لتحضير الطعام في المنزل، ويلجؤون إلى الطعام السريع الذي يحوي على الملح، والذي بدوره يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، ويجعل الشخص يشعر بالانتفاخ، وفق موقع "organicwelcome".

السمن النباتي

اتضح أن السمن النبات يؤثر بشكل أكثر سلبية من الزبدة، حيث أنه مشبع بالدهون التقابلية، والتي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الحلويات

يعتبر بعض العلماء أن السكر هو العامل الأول في إصابة الأشخاص بالشيخوخة المبكرة. حيث يعد السبب الرئيسي للسمنة وتسويس الأسنان وبعض الإلتهابات والأمراض المزمنة.

مشروبات الطاقة

يعد النوم البديل الأول والأهم لمشروبات الطاقة، لذلك في حال كان جسمك بحاجة لها، ما عليك سوى بالنوم الجيد. كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر الذي تكلمنا عنه في الفقرة السابقة.

اللحوم المحفوظة

وفقا للابحاث الحديثة، فإن المواد التي تضاف لحفظ اللحوم تؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض السرطان، بالإضافة إلى تلف البشرة.