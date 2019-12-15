"نزع العباءة"... تحرك سعودي رسمي بشأن فيديو "مس القيم الدينية"

أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الأحد، قرارها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو أثار الغضب داخل المملكة.

ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى"، وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقبل يدها.

ووفقا لما جاء في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة".

وأضاف أن ذلك يأتي "استنادا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد المصدر أن النيابة العامة "تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".