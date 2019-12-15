"حبيبي سعودي".. ميريام فارس تكشف عن تحد خلال حفلها المقبل في الرياض

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن تحد جديد لجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "حبيبي سعودي"، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن حفلها المقبل في السعودية، الشهر الجاري.

وقالت الفنانة اللبنانية، إن هذا التحدي، ينال كل التحضيرات والكواليس الخاصة بمرحلة ما قبل صعودها المسرح، لإحياء حفلها الأول ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ونشرت ميريام فارس، مقطع فيديو، على "انستغرام"، قالت فيه: "تحد جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان، قبل صعوده المسرح"، مضيفة: "ما عليكم سوى أن تغنوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي".

وعلقت على الفيديو بعبارة: "هشتاغ ميريام فارس في السعودية".

وقالت الفنانة اللبنانية: "سأختار أكثر الأشخاص الذين يغنون الأغنية، وهي (حبيبي سعودي)، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، و"أعدي لحدودي".

وتحدت متابعة سعودية الفنانة ميريام فارس، بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية.

ونشرت صاحبة حساب "الشقردية بنت فيصل" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلقت عليه: ‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة"، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

View this post on Instagram تحدي جديد ❗️ New Challenge ❗️ #ميريام_فارس_في_السعودية A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 15, 2019 at 8:01am PST

وردت ميريام فارس، على الفتاة السعودية: "وأنا قبلت التحدي، قبل أن يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التغريدة، معربين عن سعادتهم بقبول ميريام فارس، التحدي، خاصة أنها تقدم فقرات استعراضية تلقى إعجاب الجمهور".

وحتى الآن، وصل عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي منذ انطلاقه في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 10 ملايين زائر.