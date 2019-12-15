مذبحة تسفر عن 40 جثة... والسفاح طليق

وجد سكان دانكيلد الأسترالية، العشرات من حيوان الكنغر وقد قتلت بطريقة وحشية بتعرضها لطلقات نارية مع قطع رؤوسها وأطرافها، مما أثار الذعر.

وعثر السكان على نحو 40 كنغر قتلوا في ليلتي 21 نوفمبر/تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول، دون أن يتمكنوا من تحديد المهاجم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه بالرغم من أن السلطات الأسترالية أجازت قتل الكنغر، فإن الطريقة البشعة التي قتلت بها هذه الحيوانات مؤخرا تخالف القوانين.

Forty Kangaroo carcasses found dead at a holiday hotspot raising fears a psychopath is on the loose | Daily Mail Online https://t.co/Zv30PCFj89 — janis millu (@ijanis51) December 15, 2019

وذكرت مؤسسة "Animals Australia" غير الربحية، إن ما بين 40 إلى 60 ألف كنغر يقتل سنويا، لافتة إلى أن هذا الرقم وصل إلى 3 أضعافه بعد أن أجازت ولاية فكتوريا قتل الكنغر.

ويشير القانون إلى أنه من الضروري تقليل أعداد حيوانات لكنغر، لالتهامها المحاصيل الزراعية للمزارعين، كما أنها تشكل خطرا على سائقي السيارات، ومع تواجدها قريبة من المدارس تشكل خطرا على الأطفال.

وذكرت مؤسسة "المجتمع الأسترالي للكنغر"، أن صيادي الكنغر يحصلون على 10 دولارات أسترالية مقابل لحمه، و10 أخرى مقابل الجلد.